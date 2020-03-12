Наоми Кэмпбелл снялась в обтягивающем платье без нижнего белья

naomi / Instagram

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл снялась в откровенном наряде и восхитила поклонников. Кадры съемки были опубликованы в ее Instagram-аккаунте.

В ролике 49-летняя Кэмпбелл запечатлена в обтягивающем платье-рубашке бежевого цвета с глубоким декольте и высоким разрезом на бедре. При этом под одеждой знаменитости отсутствует нижнее белье.

Поклонники топ-модели оценили ее публикацию в комментариях. «Такая естественная», — заметил один. «Дорогая, ты заслуживаешь "Оскар" за эту шоколадную кожу», — заявил другой. «Она совсем не старится», — подчеркнул третий. «Воистину самая красивая женщина в мире», — подытожил четвертый.

17 февраля Кэмпбелл поделилась фото с обнаженной грудью. На опубликованном селфи 49-летняя знаменитость запечатлена лежащей на кровати без нижнего белья. Грудь она прикрыла распущенными длинными волосами и смайлом в виде звезды.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!