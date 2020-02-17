Наоми Кэмпбелл поделилась селфи с голой грудью

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл поделилась фото с голой грудью и восхитила поклонников. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном селфи 49-летняя знаменитость запечатлена лежащей на кровати без нижнего белья. Обнаженную грудь она прикрыла распущенными длинными волосами и смайлом в виде звезды. Ее образ дополнили несколько браслетов и цепочка.

Пост модели набрал уже 243 тысячи лайков и три тысячи комментариев. Пользователи сети выразили свой восторг под публикацией. «Ты взорвешь интернет этим кадром», — написал один. «Королева», — отметил второй. «Научи меня выглядеть так же прекрасно», — попросил третий. «Великолепна, желаю тебе хороших выходных!» — похвалил еще один подписчик.

Это не первый раз, когда Наоми Кэмпбелл делится откровенными фото. В январе она снялась полностью обнаженной для модного бренда Vivienne Westwood. На одном из снимков модель позирует голой, повернувшись боком к камере, в туфлях бежевого оттенка на каблуке. Ее образ дополнен различными аксессуарами: массивной шляпой из черного тюля и шелковой лентой в тон.

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