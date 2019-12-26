Наоми Кэмпбелл показала откровенную обложку Playboy 20-летней давности

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл показала обложку журнала Playboy, для которой снялась 20 лет назад. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте на Рождество, 25 декабря.

На фото модель позирует в белом нижнем белье на ремнях и в головном уборе, а в руках держит винтажный телефон. На зеленом фоне рядом с ней красным шрифтом написано: «Наоми Кэмпбелл — невероятно обнаженная». Также на обложке указана дата выхода номера — декабрь 1999 года.

Фото: @naomi

В описании к посту Кэмпбелл поздравила подписчиков с Рождеством и пожелала всем счастливых каникул. Комментаторы с восторгом отреагировали на архивный снимок знаменитости. «Я даже не знала, что ты, королева, когда-то снималась для Playboy», «Где приобрести этот номер? Он мне нужен! Ты красавица», «С праздником, самая красивая женщина в мире», — хвалили они.

Публикация Кэмпбелл собрала 117 тысяч лайков.

В декабре Наоми Кэмпбелл снялась в рекламе коллекции женских смокингов французского модного дома Yves Saint Laurent. Она позировала на фоне черной стены, глядя в камеру и держа руки в карманах брюк. Помимо них, на голое тело модели был надет черный блестящий пиджак le smoking.

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