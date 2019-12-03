Наоми Кэмпбелл надела прозрачное платье на голое тело и вышла на публику

Британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл появилась на премии British Fashion Awards 2019 в откровенном платье без бюстгальтера. На ее наряд обратило внимание издание Daily Mail.

Мероприятие состоялось в понедельник, 2 декабря, в лондонском Альберт-Холле. На размещенных в сети снимках 49-летняя Кэмпбелл позирует в узком прозрачном платье с открытой спиной и шлейфом, полностью расшитом камнями. Она также надела открытые босоножки на каблуке, украшенные похожим сверкающим узором.

Фото: Anthony Harvey / Shutterstock / REX

Образ супермодели дополнили массивные украшения: бриллиантовые серьги-шандельеры, браслет в несколько рядов и кольца. Волосы Кэмпбелл уложены распущенными волнами.

В октябре Наоми Кэмпбелл вышла в свет в костюме на голое тело. Она пришла на дефиле французского косметического бренда L'Oréal в Париже в черном блейзере, детали которого были соединены между собой шнурами, и пришитой к нему юбке ниже колен.

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