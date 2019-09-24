Объяснено «пятно крови» на платье Наоми Кэмпбелл

Автор платья супермодели Наоми Кэмпбелл, в котором та появилась на неделе моды в Лондоне, объяснила скрытый смысл детали в виде пятна крови с подтеками. Ее слова передает Metro.

По словам дизайнера Мовалолы Огунлеси (Mowalola Ogunlesi), ее одежда призвана бросать вызов человеческому разуму, а платье Кэмпбелл имеет лично для нее, как для чернокожей женщины, особое значение. «Оно показывает, что как хорошо бы мы ни были одеты или воспитаны, нас все равно снова и снова будут воспринимать ходячими мишенями, — поделилась Огунлеси. — Я нахожусь в привилегированном положении и могу открыто говорить то, о чем молчат другие. Всюду до сих пор царит неравенство, и газеты, цепляющиеся за мою работу, — тому доказательство».

Сама Наоми Кэмблелл подтвердила, что платье никоим образом не намекает на красоту выстрела, а является средством самовыражения художника.

14 сентября Наоми Кэмпбелл пришла на благотворительный показ Fashion For Relief в «окровавленном» наряде. На снимках фотографов 49-летняя модель позирует в белом прямом платье в пол с американской проймой и открытой спиной. В области ребер на платье изображен принт в виде пятна крови с подтеками, которое будто бы появилось от только что попавшей в него пули.

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