Наоми Кэмпбелл вышла к поклонникам в «окровавленном» платье

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на благотворительный показ Fashion For Relief, который прошел в Лондоне 16 сентября, в окровавленном платье. Снимки с мероприятия опубликованы в Instagram-аккаунте знаменитости.

На снимках 49-летняя Кэмпбелл позирует в белом прямом платье в пол с американской проймой и открытой спиной от британского модного бренда Mowalola. В области ребер на платье изображен принт в виде пятна крови с подтеками, которое будто бы появилось от только что попавшей в него пули. Образ Кэмпбелл дополнен белыми часами и несколькими браслетами. На ногах модели кроссовки спортивного бренда Nike.

Фото опубликовано @naomi

Ранее в этот же день Наоми Кэмпбелл прошла по подиуму на благотворительном показе Fashion For Relief в наряде с оголенной грудью. Модель вышла на публику в ярко-коралловом атласном платье в пол с глубоким вырезом на груди, который завершался небольшим бантом. Кроме него, на модели была длинная накидка в тон с вырезанными элементами, а также головной убор, украшенный свисающими помпонами. Весь наряд был создан итальянским люксовым модным домом Valentino.

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