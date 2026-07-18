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05:13, 18 июля 2026Мир

В калифорнийском лесу захватили заложников

В калифорнийском лесу двое мужчин взяли в заложники биологов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: CJ Gunther / Reuters

Двое мужчин в лесу штата Калифорния взяли в заложники двух биологов Лесной службы США. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил глава ФБР Кэш Патель.

Он сообщил, что после почти десяти часов переговоров заложники были успешно освобождены. Патель заявил, что гордится оперативной и профессиональной работой элитных подразделений ФБР, принимавших участие в операции.

Глава Федерального бюро разведки не уточнил мотивы злоумышленников.

Ранее семерых граждан Узбекистана, желавших попасть в Соединенные Штаты Америки, взяли в заложники на мексиканской ферме, позже их освободили. За освобождение у захваченных требовали выкуп в 1,2 тысячи долларов.

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