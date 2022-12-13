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14:43, 13 декабря 2022Бывший СССР

Семерых граждан Узбекистана взяли в заложники на мексиканской ферме

На ферме в Мексике взяли в заложники семерых граждан Узбекистана, желавших попасть в США

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Семерых граждан Узбекистана, желавших попасть в США, взяли в заложники на мексиканской ферме, позже их освободили. Об этом заявил официальный представитель узбекского МИД Юсуп Кабулжанов, передает РИА Новости.

«К настоящему времени все соотечественники освобождены и размещены в Центре временного содержания иностранных граждан. Угрозы их жизни нет. Личности всех сограждан установлены», — сообщил он.

По его словам, узбекское посольство в Вашингтоне провело переговоры с мексиканской дипмиссией в США, Национальным институтом миграции и прочими учреждениями страны. Агентство также уточнило, что за освобождение у захваченных требовали выкуп в 1,2 тысячи долларов.

Ранее сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых, взявших в заложники людей в кальянной Санкт-Петербурга. Почти все задержанные оказались гражданами Узбекистана. Подозреваемые были вооружены тремя ножами, кастетом, металлическими трубами и пневматическим пистолетом.

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Кристина Есикова
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