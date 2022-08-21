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Граждане Узбекистана взяли заложников в кальянной Петербурга

Полиция освободила заложников из кальянной в центре Петербурга, задержаны 6 подозреваемых

Фото: Shutterstock

В Петербурге сотрудники полиции задержали шестерых подозреваемых, взявших в заложники людей в кальянной. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, о незаконном удержании пленников правоохранителям сообщил 20 августа нелегальный мигрант из Таджикистана. Он рассказал, что заложников держат в кальянной на Боровой улице.

Прибывшие по вызову полицейские задержали троих мужчин и троих женщин в возрасте от 18 до 23 лет. Почти все они граждане Узбекистана. Подозреваемые были вооружены тремя ножами, кастетом, металлическими трубами и пневматическим пистолетом.

Их доставили в отдел МВД, где на них составлены административные протоколы. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Любовь Ширижик
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