Наоми Кэмпбелл вспомнила молодость и показала грудь на подиуме

Знаменитая британская супермодель 1990-х Наоми Кэмпбелл закрыла показ итальянского модного дома Valentino сезона весна-лето 2019 на Неделе высокой моды в Париже. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

48-летняя супермодель была одета в черное платье с пышной юбкой с оборками и с полупрозрачным верхом. Сквозь ткань была видна обнаженная грудь Кэмпбелл. Ее выход на подиум закрывал показ.

Материалы по теме Светлые головы Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х

Обычно по традиции последним на дефиле высокой моды демонстрируется белое или светлое свадебное платье, однако нынешний креативный директор дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли решил показать черный наряд на темнокожей Наоми.

В ноябре 2018 года Наоми Кэмпбелл снялась в рождественском рекламном ролике ювелирно-часовой компании Tiffany & Co. Believe in Dreams («Поверь в мечты»). Действие фильма, сюжет которого основан на сказке Льюиса Кэролла «Алиса в Стране Чудес», разворачивается во флагманском магазине бренда на 5 Авеню в Нью-Йорке. Кэмпбелл выступила в роли Безумного шляпника: она угощала других персонажей во время «безумного чаепития» с посудой из коллекции Tiffany & Co.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!