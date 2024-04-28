В Нижнем Новгороде задержали участников группы «Коррозия металла»
Участников группы «Коррозия металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде в ночном клубе «Ненависть» задержали участников группы «Коррозия металла», в том числе их лидера Сергея Троицкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы Марию Рунову.
По ее словам, сейчас Троицкий находится в отделении полиции. Как сообщила Рунова, у правоохранителей возникли претензии к «мерчу группы».
Ночью с 27 на 28 апреля Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых силовики пришли на концерт группы и положили зрителей на пол.
В январе Троицкого задержали в Москве за «перформанс с водкой» в столичном кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера картины «Брат-3».