В Нижнем Новгороде задержали участников группы «Коррозия металла»

Участников группы «Коррозия металла» задержали на концерте в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в ночном клубе «Ненависть» задержали участников группы «Коррозия металла», в том числе их лидера Сергея Троицкого, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора группы Марию Рунову.

По ее словам, сейчас Троицкий находится в отделении полиции. Как сообщила Рунова, у правоохранителей возникли претензии к «мерчу группы».

Ночью с 27 на 28 апреля Telegram-канал Baza опубликовал кадры, на которых силовики пришли на концерт группы и положили зрителей на пол.

В январе Троицкого задержали в Москве за «перформанс с водкой» в столичном кинотеатре «Октябрь», где проходила премьера картины «Брат-3».