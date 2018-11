Tiffany & Co. сняла в кино Наоми Кэмпбелл и Зои Кравитц

Ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. представила рождественский фильм Believe in Dreams («Поверь в мечты»). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 20 ноября.

В фильме снялись модели Наоми Кэмпбелл и Сяо Вэнь Дзю, музыкант Зои Кравитц, певица Карен Элсон и мать Илона Маска — модель и икона стиля Мэй Маск. Действие фильма проходит во флагманском бутике компании на 5 Авеню в Нью-Йорке. Кравитц, играющая продавца бутика, попадает в фантастический мир, где все приобретает фирменный оттенок Tiffany Blue. Там в новогодней мастерской работают ювелирами во главе с героиней Сяо Вэнь Дзю. В финале всех героинь ждет «безумное чаепитие» в духе «Алисы в Стране Чудес» с Наоми Кэмпбелл в роли Безумного шляпника» с посудой из коллекции Tiffany и десертами из Blue Box Cafe.

Карен Эльсон Фото: Tiffany & Co. 1 /7

«Предновогодний сезон — это время года, когда мы вдохновляемся мечтами как никогда», — прокомментировал рекламную кампанию Рид Кракофф, креативный директор Tiffany & Co. — Мы создали этот фильм, чтобы показать их виртуозность и запечатлеть дух праздника Tiffany, где возможно все».

Режиссером фильма стал Марк Романек, автор видеоклипа Lemonade Beyoncé. Саундтрек ролика — хит группы Aerosmith 1973 года Dream On в исполнении Стивена Тайлера.

Компания Tiffany основана в 1837 году в США, выпускает украшения, часы, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию. Креативный директор Рид Кракофф был приглашен в компанию летом 2016 года. В октябре 2018 года Tiffany & Co. представила новую коллекцию высокого ювелирного искусства Blue Book 2018 под названием The Four Seasons of Tiffany («Времена года Tiffany»).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!