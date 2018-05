Нью-Йорк перекрасили в голубой цвет

Фото: Tiffany & Co

Ювелирная компания Tiffany & Co. запустила в Нью-Йорке кампанию Believe In Dreams («Верьте в мечты»). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании.

Бренд предложил жителям и гостям города кофейные стенды фирменного голубовато-бирюзового цвета с кофе и круассанами. Также в оттенок Tiffany Blue выкрашены городские такси (обычно они желтые), в форме фирменного оттенка выступают BMX-байкеры и скейтбордисты. Знаменитые часы на плечах титана Атласа на фасаде флагманского магазина Tiffany & Co. на Пятой Авеню трансформировались в цифровой экран, транслирующий видеоряд со съемок рекламной кампании Believe In Dreams.

«Мы хотели внести свежесть в подход к кампании, совместив в одной картине что-то визуально необычное с песней, которая является ностальгическим реверансом прошлому, и сочетается с чем-то совершенно неожиданным и актуальным», — прокомментировал кампанию Рид Кракофф, креативный директор Tiffany & Co.

В рекламном ролике, который создал режиссер «Голодных игр» Фрэнсис Лоуренс, снялась американская актриса Эль Фаннинг. Сначала она, как Одри Хепберн в черно-белом фильме 1961 года «Завтрак у Тиффани», приближается к витрине флагманского магазина на Пятой Авеню. Затем изображение становится цветным и звучит кавер песни Moon River с участием самой актрисы и хип-хоп исполнителя A$AP Ferg.

Компания Tiffany основана в 1837 году в США, выпускает украшения, часы, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф. Креативный директор Рид Кракофф был приглашен в компанию летом 2016 года и в числе прочего работает над коллекцией аксессуаров и товаров для дома.

