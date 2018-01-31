Мишель Обама рассказала о таинственном подарке Мелании Трамп

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Жена 44-го президента США Барака Обамы Мишель в первом телеинтервью после ухода из Белого дома рассказала, что лежало в коробке Tiffany, подаренной ей Меланией Трамп перед инаугурацией Дональда Трампа. Отрывок из программы опубликован изданием People.

По словам Обамы, внутри лежала «красивая рамка». «Я не знала, куда девать эту коробку, пока муж у меня ее не забрал», — отметила жена 44-го президента США.

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В январе 2017 года, после трансляции церемонии инаугурации, многие пользователи интернета строили догадки, что же лежало внутри коробки. В частности, высказывались предположения, что внутри находилась записка со словом «помогите». Полностью интервью выйдет в эфир в четверг, 1 февраля, в шоу телеведущей Эллен Дедженерес.

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