Ювелиры «свили» гнездо из серебра для голубых яиц за 10 тысяч долларов

Американская ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. выпустила украшение для дома под названием Bird's Nest. Об этом сообщается на сайте производителя.

Арт-объект представляет собой серебряную подставку в форме гнезда из прутиков, в которой лежат фарфоровые яйца, покрытые глазурью фирменного оттенка Tiffany Blue (голубовато-бирюзовый). Цена предмета — 10 тысяч долларов, он выпущен лимитированной серией из пяти экземпляров. Как заявляет производитель, новинка навеяна архивными изделиями Tiffany & Co., выпущенными в 1969 году.

Кроме серебряного гнезда, в новую коллекцию предметов для дома Tiffany & Co. вошли серебряные банки, имитирующие консервные, контейнеры, фарфоровые стаканы фирменного голубовато-бирюзового цвета с логотипом компании, имитирующие картонные кофейные стаканчики, а также серебряные соломинки для напитков, покрытые золотом, деревянные линейки различных форм и кожаные ракетки для пинг-понга.

Коллекцию разработал дизайнер Рид Кракофф, приглашенный в компанию летом 2016 года специально для работы над аксессуарами и товарами для дома.

Компания Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф.