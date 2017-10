Tiffany & Co. сняла в видеоролике руки влюбленных

Ювелирно-часовая марка Tiffany & Co. представила новую рекламную кампанию Believe In Love («Верьте в любовь»). В видеоролике, в котором снимались реальные пары, зритель видит только их руки, крепко соединенные в пожатии, играющие с младенцем, переплетающие пальцы и гладящие ладони друг друга. «Tiffany — бренд, прославляющий истинную любовь во всех формах, ассоциирующийся с узнаваемыми символами уз — и не только в традиционном смысле этого слова», — сказал креативный директор Tiffany & Co. Рид Кракофф. Режиссером ролика стал Дариус Хонджи (Darius Khondji), в качестве сундтрека использована песня Алиши Киз No One. Лиц участников кампании зритель не видит: их персоналии будут раскрыты позже в рамках digital-этапа кампании.