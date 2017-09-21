Tiffany & Co. даст москвичам посмотреть на бинокль из чистого золота

Американская ювелирная компания Tiffany & Co. открыла в Петровском пассаже выставку украшений и арт-объектов из архива компании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 21 сентября.

Экспозиция разделена на две части — «Бриллиантовые акценты» (украшения и предметы с бриллиантами) и «За гранью» (бриллианты с необычными и старинными огранками). В первой части выставки обращают на себя внимание разнообразные украшения для волос (заколки, гребни, эгреты) из платины времен belle epoque, зонтик с часами в золотой ручке, ювелирные флаконы и пряжки. Во второй части ценителям украшений предлагаются старинные изделия с бриллиантами огранки «роза», «груша», багетной и комбинированной огранками.

Фото: Tiffany & Co. 1 /6

Компания Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф.

В начале сентября 2017 года компания Tiffany & Co. выпустила украшения в виде стилизованных фигурок слонов из серебра и золота в коллекции Tiffany Save the Wild в поддержку фонда Elephant Crisis Fund (ECF).