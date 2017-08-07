Tiffany & Co. украсила бриллиантами часы с «перевернутым» циферблатом

Американская ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. обновила коллекцию часов с «перевернутым» циферблатом — EastWest. Об этом сообщается на сайте бренда.

Особенность этой модели в том, что их циферблат «перевернут»: часовые метки сдвинуты на три позиции относительно традиционного расположения (метка «12 часов» находится в положении «3 часа»). Такое расположение навеяно дизайном винтажных складных дорожных часов бренда 1939 года выпуска, а также продиктовано удобством подобного расположения меток для автомобилистов: чтобы узнать время, не нужно снимать руку с руля.

Фото: Tiffany & Co.

Новые часы с кварцевым механизмом выпущены в женской линии EastWest Mini. Боковые стороны стального корпуса украшены 42 круглыми бриллиантами классической огранки. Ранее компания обновила коллекцию ремешков к часам из коллекции EastWest Mini, предложив покупательницам цветные модели.

Компания Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф. В мае 2017 года компания представила в Москве новую ювелирную коллекцию HardWear.

