Tiffany & Co сделала новые ремешки для «военных» часов

Американская ювелирная компания Tiffany & Co. показала новую линейку ремешков к часам из коллекции EastWest Mini. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 июля.

Ремешки представлены в нескольких оттенках и, по словам представителей марки, помогут «добавить ярких цветов в любой образ». Сами часы — EastWest Mini — создавались по образу дорожной модели времен 1940-х годов.

Новую вариацию этих часов компания представила зимой 2017 года. Цифры на циферблате ориентированы горизонтально (метка «12 часов» находится на позиции «3 часа»), начертание цифр и стрелки выполнены в стиле ар-деко. Индикация со сдвинутой шкалой удобна при определении времени автомобилистами (когда руки лежат на руле), и путешественниками — если положить часы на бок, они выглядят как настольные.

Компания Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф.