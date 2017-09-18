Джиджи Хадид попробовала себя в роли дизайнера украшений

Американская супермодель Джиджи Хадид выпустила совместную ювелирную коллекцию с брендом Messika и его главой и дизайнером Валери Мессика. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 18 сентября.

Капсульная линия от супермодели вошла в коллекцию-бестселлер Move, юбилей которой отмечает бренд. В линии от Джиджи Хадид представлены браслеты-цепочки, кольца и подвески из золота разных оттенков с центральным продолговатым элементом со скругленными краями и крупным подвижно закрепленным бриллиантом классической огранки в 57 граней (именно эта деталь дала название коллекции: move в переводе с английского — «движение»).

Фото: Messika

Джиджи Хадид — американская модель, лицо нескольких линий Tom Ford и одна из «ангелов» Victoria’s Secret. Кроме того, она снялась для календаря Pirelli 2015 года и выпускает капсульные коллекции для Tommy Hilfiger и Vogue Eyewear. В декабре 2016-го Британский Совет моды признал ее моделью года. Летом 2017 года было объявлено, что Джиджи Хадид стала новым лицом итальянской марки Missoni, производителя изделий из трикотажа класса люкс и текстиля для дома.