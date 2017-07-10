Джиджи Хадид разработала коллекцию солнцезащитных очков

Американская модель Джиджи Хадид представила коллекцию очков, созданную вместе с брендом Vogue Eyewear. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

В капсульную линейку вошли четыре модели, вдохновением для их создания послужила атмосфера 1990-х годов и современные модные тенденции. «Vogue Eyewear выбрал в качестве амбассадора эту прекрасную девушку, образ которой как нельзя лучше воплощает главные ценности бренда», — сказала руководитель отдела международного маркетинга Vogue Eyewear Грета Гервазини.

Фото: пресс-служба Vogue Eyewear 1 /5

В продаже очки появятся с августа и будут представлены в фирменных бутиках. Цены на них пока не названы.

Джиджи Хадид — американская модель, является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, кроме того, она снялась для календаря Pirelli 2015 года. В декабре 2016-го Британский Совет моды признал ее моделью года.