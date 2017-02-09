Джиджи Хадид превратили в куклу

В преддверии показа новой коллекции Tommy Hilfiger американская супермодель Джиджи Хадид, которая сотрудничает с брендом, показала куклу Barbie со своим лицом и в фирменной одежде. Фотографию куклы она выложила на своей странице в Instagram.

Кукла одета в короткие джинсовые шорты и футболку с крупным логотипом марки.

Компания Tommy Hilfiger основана Хилфигером в 1985 году. Она начинала с производства женской одежды и аксессуаров, а в 1992 году появилась мужская коллекция. С 2001 года марка производит обувь. Кроме того, в ассортимент входят одежда для детей и парфюмерия.

Джиджи Хадид — американская модель, является лицом нескольких линий Tom Ford, моделью Victoria’s Secret, кроме того, она снялась для календаря Pirelli 2015 года. В декабре 2016 года Британский Совет моды признал ее моделью года.