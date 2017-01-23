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Джиджи Хадид создаст новую коллекцию одежды для Tommy Hilfiger

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Американская топ-модель Джиджи Хадид создаст новую коллекцию одежды для бренда Tommy Hilfiger. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Ожидается, что новинки представят в начале февраля в Лос-Анджелесе. В нее войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья. Хадид не только разрабатывала дизайн одежды, но сама стала лицом рекламной кампании.

21-летняя девушка не впервые сотрудничает с маркой. Дебютную коллекцию для Tommy Hilfiger показали на Неделе моды в Нбю-Йорке. В магазинах вещи появились сразу после показа и были быстро распроданы.

Компания Tommy Hilfiger основана Хилфигером в 1985 году. Она начинала с производства женской одежды и аксессуаров, в 1992 году появилась мужская коллекция. С 2001 года марка производит обувь. Кроме того, в ассортимент входят одежда для детей и парфюмерия.

В марте 2010 бренд Tommy Hilfiger приобрела компания Phillips-Van Heusen Corporation, которой также принадлежат торговые марки Calvin Klein, Timberland, DKNY и другие.

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Ukrainian President Petro Poroshenko (2nd L) shakes hands with a serviceman, who was wounded during Monday's protest outside the parliament building, at the Ukrainian Interior Ministry's hospital in Kiev, Ukraine, September 1, 2015, in this handout photo provided by the Ukrainian Presidential Press Service. A fragile truce between Ukrainian government forces and pro-Russian separatists appeared to be holding on Tuesday as both sides made a renewed effort to silence their guns and make the much-abused ceasefire work. Two more guardsman have died from wounds sustained in violent protests outside Ukraine's parliament, the national guard said. One guardsman was reported on Monday as having been killed in the unrest and nearly 90 wounded. Ай, болит!
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