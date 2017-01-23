Джиджи Хадид создаст новую коллекцию одежды для Tommy Hilfiger

Американская топ-модель Джиджи Хадид создаст новую коллекцию одежды для бренда Tommy Hilfiger. Об этом сообщает Harper's Bazaar.

Ожидается, что новинки представят в начале февраля в Лос-Анджелесе. В нее войдут купальники, вещи из денима, худи и футболки с оптимистичными надписями, юбки и платья. Хадид не только разрабатывала дизайн одежды, но сама стала лицом рекламной кампании.

21-летняя девушка не впервые сотрудничает с маркой. Дебютную коллекцию для Tommy Hilfiger показали на Неделе моды в Нбю-Йорке. В магазинах вещи появились сразу после показа и были быстро распроданы.

Компания Tommy Hilfiger основана Хилфигером в 1985 году. Она начинала с производства женской одежды и аксессуаров, в 1992 году появилась мужская коллекция. С 2001 года марка производит обувь. Кроме того, в ассортимент входят одежда для детей и парфюмерия.

В марте 2010 бренд Tommy Hilfiger приобрела компания Phillips-Van Heusen Corporation, которой также принадлежат торговые марки Calvin Klein, Timberland, DKNY и другие.