Tiffany & Co. увеличила «поголовье» своих драгоценных слонов

Американская ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. объявила о запуске коллекции Tiffany Save the Wild в поддержку фонда Elephant Crisis Fund (ECF). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в среду, 13 сентября.

В коллекцию вошли подвески и броши из розового золота с бриллиантами, а также из серебра с цаворитами. Компания Tiffany стала первооткрывателем этого камня, представив его в 1974 году. Первые цавориты были найдены в районе Национального парка Цаво в Кении, в том же регионе, где находится естественный ареал обитания африканских слонов. Все средства от продажи украшений будут направлены в ECF.

Фото: пресс-служба Tiffany & Co. 1 /3

Создание фонда ECF стало результатом объединения инициативы Save the Elephants и некоммерческой организации Wildlife Conservation Network при поддержке фонда Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio Foundation) Организация стремится добиться полного запрета охоты на африканских слонов, а также сокращения спроса на слоновую кость и прекращения ее контрабанды.

В июне 2017 года компания Tiffany & Co. организовала благотворительный вечер в поддержку фонда, на котором модель Даутцен Крез представила эксклюзивную брошь в форме стилизованного силуэта слона из платины с бриллиантами.