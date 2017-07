Tiffany & Co. повесила ключи на шею Эль Фэннинг

Американская ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. представила рекламную фотосъемку для осенней кампании, получившей название «Есть Только Вы» (There's Only One). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 27 июля.

В качестве моделей выступили актриса Эль Фэннинг, певица и актриса Зои Кравиц, артист балета Дэвид Холберг, певицы Жанель Монэ и Энни Кларк (известная под псевдонимом St. Vincent) и супермодель и активистка Кэмерон Расселл.

Фото: Inez & Vinoodh 1 /8

«Tiffany всегда выступал за идеалы творчества, эмоций и оптимизма. Портреты кампании олицетворяют индивидуальность, раскрывают истинную красоту и уникальный стиль каждого героя», — пояснил арт-директор Рид Кракофф.

Каждый образ, по замыслу Кракоффа и фотографов Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин (Inez & Vinoodh), запечатлевает знаковые ювелирные украшения Tiffany на яркой личности с особой харизмой из мира искусства. Так, на Фэннинг надеты украшения-ключи Tiffany Keys, а премьер Американского театра балета и Большого театра Дэвид Холберг снят с брошью «Bird on a Rock» авторства Жана Шлюмберже.

Кравиц представляет смелое сочетание новых украшений Tiffany HardWear и классической подвески Return to Tiffany. Монэ запечатлена с классической подвеской в форме сердца Return to Tiffany и кольцами Tiffany HardWear. На Расселл — украшения коллекции Tiffany T и ювелирные изделия Els Peretti Diamonds by the Yard, а St. Vincent демонстрирует украшения коллекции Tiffany Victoria.

Компания Tiffany & Co. основана в 1837 году в США. Производит украшения, часы и предметы интерьера. СЕО компании в июле 2017 года назначен Алессандро Больоло, а ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф.