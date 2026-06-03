Работавшая няней россиянка похитила украшений на миллион рублей

В Иркутске осудили няню за кражу ювелирных изделий

В Иркутске осудили детскую няню за кражу ювелирных изделий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Она признана виновной по статье 158 («Кража») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2024 года 29-летняя девушка устроилась работать няней к малолетнему ребенку. Находясь в квартире, она имела доступ к личным вещам пострадавшей. В результате злоумышленница похитила ювелирные украшения и денежные средства на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Подсудимая частично признала вину и раскаялась в содеянном. При назначении наказания суд учел у нее наличие судимости за аналогичное преступление и приговорил к 3,5 года колонии общего режима. Также с нее взыскан материальный ущерб в размере более 1,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти вор оставил паспорт во время кражи и был пойман.