Tiffany & Сo. выпустит первый аромат с 2003 года

Американская ювелирно-часовая компания Tiffany & Сo. выпустит первый аромат совместно с парфюмерной компанией Coty. Об этом сообщает WWD.

«Работа с Tiffany & Co. не просто очередная коллаборация с ювелирным брендом, — сказал Эдгар Хубер, глава Coty. — Tiffany & Co. — это эмоции, моменты жизни от предложения руки и сердца до вступления в брак и рождения ребенка».

Новый аромат — цветочная композиция с нотами ириса — создан парфюмером Даниэлой Рош-Андрие (Daniela Roche-Andrier). Презентация новинки пройдет 1 августа 2017 года в нью-йоркском Bloomingdale’s и ряде избранных флагманских магазинов Tiffany & Co. Продажи аромата в Европе начнутся осенью 2017 года.

Компания Tiffany & Co. основана в 1837 году в США. Производит украшения, часы и предметы интерьера. СЕО компании в июле 2017 года назначен Алессандро Больоло, а ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф. Последний на настоящий момент парфюм — Pure Tiffany — вышел в 2003 году, ароматы создавались в сотрудничестве с компанией Chanel.

Компания Coty основана парфюмером Франсуа Коти в Париже в 1904 году. В настоящее время штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.