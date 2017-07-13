Компанию Tiffany возглавит бывший топ-менеджер Diesel

Tiffany & Co возглавит бывший руководитель Diesel Алессандро Боглиоло. Как ожидается, в должность он вступит 2 октября 2017 года и войдет в состав совета директоров. О кадровых перестановках в четверг, 13 июля, сообщает пресс-служба компании.
Боглиоло 52 года, он является одним из «ветеранов индустрии предметов роскоши». До перехода в Tiffany & Co он 16 лет работал исполнительным директором и заместителем председателя правления Bulgari SpA.
В Diesel SpA, выпускающей одежду и аксессуары, Боглиоло занимал должность главного исполнительного директора. Именно он курировал кампанию по оживлению бренда.
Председатель совета директоров Tiffany Майкл Джей Ковальски, комментируя назначение Боглиоло, подчеркнул, что ему предшествовал тщательный процесс поиска «опытного лидера для того, чтобы направить компанию к устойчивому росту в ближайшие годы».
Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.
Неделю назад компания объявила об открытии второго фирменного магазина в Москве. Он будет располагаться в здании Петровского Пассажа, открытие запланировано на конец лета. Всего же у Tiffany в настоящее время более 300 магазинов по всему миру.