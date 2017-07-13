Компанию Tiffany возглавит бывший топ-менеджер Diesel

Tiffany & Co возглавит бывший руководитель Diesel Алессандро Боглиоло. Как ожидается, в должность он вступит 2 октября 2017 года и войдет в состав совета директоров. О кадровых перестановках в четверг, 13 июля, сообщает пресс-служба компании.

Боглиоло 52 года, он является одним из «ветеранов индустрии предметов роскоши». До перехода в Tiffany & Co он 16 лет работал исполнительным директором и заместителем председателя правления Bulgari SpA.

В Diesel SpA, выпускающей одежду и аксессуары, Боглиоло занимал должность главного исполнительного директора. Именно он курировал кампанию по оживлению бренда.

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Председатель совета директоров Tiffany Майкл Джей Ковальски, комментируя назначение Боглиоло, подчеркнул, что ему предшествовал тщательный процесс поиска «опытного лидера для того, чтобы направить компанию к устойчивому росту в ближайшие годы».

Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.

Неделю назад компания объявила об открытии второго фирменного магазина в Москве. Он будет располагаться в здании Петровского Пассажа, открытие запланировано на конец лета. Всего же у Tiffany в настоящее время более 300 магазинов по всему миру.