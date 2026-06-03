Россиянка получила ранение в результате ракетного обстрела ВСУ

Жительница Белгородской области получила ранение в результате ракетного обстрела ВСУ

Жительница Белгородской области получила ранение в результате ракетного обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в оперативном штабе российского региона.

Под удар попало село Лаптевка в Ракитянском округе. Россиянку госпитализировали, у нее диагностировали осколочные ранения головы и голени.

От прилета снарядов в приграничье также загорелся один частный дом. Различные повреждения получили еще четыре домовладения.

Ранее сообщалось, что в ночь со 2 на 3 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 354 украинских беспилотника. Под удар попали Калужская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Смоленская, Тульская, Тверская областии, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край.