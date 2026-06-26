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19:03, 26 июня 2026Путешествия

Туристка описала жару в Европе фразой «обувь расплавилась на тротуаре»

Daily Mail: Туристка описала жару в Лондоне фразой «обувь расплавилась на тротуаре»
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Побывавшая в июне в Лондоне туристка описала жару фразой «обувь расплавилась на тротуаре». Ее слова передает Daily Mail.

Как рассказала 38-летняя Тори Томас, во вторник, 23 июня, на улице было невыносимо находиться. Террасы ресторанов, открытые площадки баров и кафе опустели. Более того, в заведениях подавали лишь холодные блюда, поскольку горячие никто не заказывал.

На аналогичные проблемы жалуются и туристы во Франции — 24 июня в европейской стране зафиксировали самый жаркий день с начала измерений в 1947 году. Средняя температура воздуха достигла плюс 30 градусов.

Ранее сообщалось, что экстремальная жара, накрывшая несколько европейских стран, в скором времени достигнет Калининграда. Высший уровень погодной опасности объявлен во Франции, в Испании, Италии, Германии и Швейцарии.

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