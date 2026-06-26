Гол в ворота сборной Германии принес игроку выигрыш в 2,7 миллиона рублей

Игрок выиграл 2,7 миллиона рублей, поставив на матч Германии и Эквадора на чемпионате мира

Клиент букмекерской конторы выиграл 2,7 миллиона рублей, поставив на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Эквадора и Германии. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Болельщик из Ист-Ратерфорда поставил один миллион рублей на то, что второй гол будет забит до конца 20-й минуты матча. Коэффициент на событие составил 2,70.

Немцы открыли счет уже на второй минуте — отличился Лерой Сане. На девятой минуте Нильсон Ангуло точным ударом из-за пределов штрафной сравнял счет. В результате игрок получил выплату в размере 2,7 миллиона рублей.

Встреча завершилась победой Эквадора со счетом 2:1. Из группы E в плей-офф чемпионата мира вышли сборные Германии, Кот-д’Ивуара и Эквадора.