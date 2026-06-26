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01:32, 26 июня 2026Спорт

Германия и Кот-д'Ивуар вышли в плей-офф чемпионата мира

Сборные Германии и Кот-д'Ивуара вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Сборные Германии и Кот-д’Ивуара вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В матче третьего тура группового этапа сборная Германии проиграла Эквадору в заключительном туре группы. Кот-д’Ивуар одержал победу над Кюрасао.

Таким образом, Германия стала лидером группы E. Кот-д’Ивуар занял второе место. Обе команды попали в 1/16 финала чемпионата мира.

Сборная Эквадора заняла третье место. Команда сохраняет шансы на выход в плей-офф. В 1/16 финала ЧМ-2026 попадут 8 из 12 лучших команд, занявших третьи места в группе. Замыкает квартет сборная Кюрасао, вылетевшая из розыгрыша турнира.

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