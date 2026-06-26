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19:09, 26 июня 2026Экономика

Один из крупнейших перевозчиков задумался о приостановке полетов из-за дефицита топлива

Der Spiegel: Немецкая авиакомпания Lufthansa может приостановить полеты до 40 самолетов
Вячеслав Агапов

Фото: Standard store88 / Shutterstock / Fotodom

Крупнейшая авиакомпания Германии Lufthansa может приостановить полеты до 40 самолетов. Об этом сообщает Der Spiegel.

В пятницу 26 июня глава концерна Карстен Шпор на внутреннем совещании заявил, что один из крупнейших перевозчиков задумался о приостановке полетов из-за глобального дефицита керосина. Сейчас топлива не хватает все большему количеству аэропортов, поэтому Совет директоров готовит антикризисные меры: первый вариант предусматривает сокращение мест на 2,5 процента (приостановку работы порядка 20 самолетов), второй — вдвое большего количества.

Первыми собираются прекратить полеты старых и «прожорливых» самолетов — Airbus A340, Boeing 747-400 и прочих лайнеров.

Lufthansa уже запланировала дополнительные расходы на топливо в 2026 году в размере 1,7 миллиарда евро. Гендиректор компании Карстен Шпор посетовал, что «продолжающийся кризис на Ближнем Востоке в сочетании с ростом цен на топливо и операционными ограничениями создает огромные проблемы». Дополнительные расходы планируется компенсировать за счет мер по сокращению затрат и увеличения доходов от продажи билетов.

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