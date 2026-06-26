Раскрыты новые подробности о деле столкнувшей жениха со скалы невесты

В Индии невеста призналась, что вместе с любовником убила жениха

В Индии раскрыли новые подробности о деле невесты из штата Махараштра, которая вместе с любовником столкнула своего жениха со скалы. Об этом пишет The Times of India.

18 июня 20-летняя Сия Гоял из города Пуна и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в знаменитый Железный форт — древнюю горную крепость, расположенную на высоте тысячи метров. Вскоре девушка сообщила, что жених сорвался со скалы, когда делал фотографии. Родные молодого человека заподозрили, что Гоял расправилась с ним. Выяснилось, что у нее был тайный любовник Четан Чоудхари. После ареста они признались в преступлении и стали перекладывать вину друг на друга.

Изначально Гоял утверждала, что ее любовник столкнул Агарвала со скалы, а она была против расправы. Однако в конце концов девушка призналась, что спланировала нападение вместе с Чоудхари. Полиция выяснила, что девушка подала знак любовнику, сев на землю, после чего он столкнул Агарвала в пропасть. Кроме того, оказалось, что любовники уже дважды пытались воплотить этот план, но оба раза не смогли.

Согласно одной из версий, Гоял хотела избавиться от Агарвала, потому что он тайно носил парик. Однако отец молодого человека заявил, что девушка знала о его проблемах с облысением и против парика не возражала. Отец Гоял заявил, что его дочь должна понести самое суровое наказание. «Кетан был мне как сын, и эта трагедия потрясла обе наши семьи. Мы с нетерпением готовились к свадьбе», — сказал мужчина.

Гоял и Агарвал обручились в феврале и должны были пожениться в ноябре. Их брак был организован родителями. При этом нет никакой информации, что девушка противилась свадьбе.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака невесту и ее родителей нашли без признаков жизни в их доме за день до свадьбы. Следователи обнаружили в доме предсмертную записку.