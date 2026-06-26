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Из жизни
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19:15, 26 июня 2026Из жизни

Раскрыты новые подробности о деле столкнувшей жениха со скалы невесты

В Индии невеста призналась, что вместе с любовником убила жениха
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Sorapop Udomsri / Shutterstock / Fotodom

В Индии раскрыли новые подробности о деле невесты из штата Махараштра, которая вместе с любовником столкнула своего жениха со скалы. Об этом пишет The Times of India.

18 июня 20-летняя Сия Гоял из города Пуна и ее 26-летний жених Кетан Агарвал отправились в знаменитый Железный форт — древнюю горную крепость, расположенную на высоте тысячи метров. Вскоре девушка сообщила, что жених сорвался со скалы, когда делал фотографии. Родные молодого человека заподозрили, что Гоял расправилась с ним. Выяснилось, что у нее был тайный любовник Четан Чоудхари. После ареста они признались в преступлении и стали перекладывать вину друг на друга.

Изначально Гоял утверждала, что ее любовник столкнул Агарвала со скалы, а она была против расправы. Однако в конце концов девушка призналась, что спланировала нападение вместе с Чоудхари. Полиция выяснила, что девушка подала знак любовнику, сев на землю, после чего он столкнул Агарвала в пропасть. Кроме того, оказалось, что любовники уже дважды пытались воплотить этот план, но оба раза не смогли.

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Согласно одной из версий, Гоял хотела избавиться от Агарвала, потому что он тайно носил парик. Однако отец молодого человека заявил, что девушка знала о его проблемах с облысением и против парика не возражала. Отец Гоял заявил, что его дочь должна понести самое суровое наказание. «Кетан был мне как сын, и эта трагедия потрясла обе наши семьи. Мы с нетерпением готовились к свадьбе», — сказал мужчина.

Гоял и Агарвал обручились в феврале и должны были пожениться в ноябре. Их брак был организован родителями. При этом нет никакой информации, что девушка противилась свадьбе.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Карнатака невесту и ее родителей нашли без признаков жизни в их доме за день до свадьбы. Следователи обнаружили в доме предсмертную записку.

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