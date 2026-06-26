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19:13, 26 июня 2026Экономика

Российский регион предупредили об аномальной жаре

В Крыму ожидается до плюс 35 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Аномальная жара надвигается на Крым, сообщает Telegram-канал «Метеовести».

Аномально жаркая погода ожидается в Крыму с 28 июня по 2 июля со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит плюс 35 градусов.

Ранее об экстремальной жаре предупредили жителей Калининграда и области. Аномальная температура воздуха ожидается в выходные, 27 и 28 июня, и продлится до понедельника, 29 июня. Температура повысится до плюс 35-37 градусов Цельсия.

Жаркая погода с температурой выше климатической нормы также ожидается в столице в начале июля. Повышение температуры воздуха будет сопровождаться дождями и, возможно, грозами.

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