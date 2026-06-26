Жителей российского города предупредили об экстремальной жаре

МЧС: В Калининграде ожидается потепление до плюс 37 градусов Цельсия

Жителей Калининграда и области ждет повышение температуры до плюс 35-37 градусов Цельсия. Об этом в «Максе» предупредило главное управление МЧС России по региону.

Аномальная жара придет в выходные, 27 и 28 июня, и продлится до понедельника, 29 июня. Днем температура воздуха может достигать пиковых значений, до плюс 37 градусов.

Жителей и гостей региона просят быть предельно осторожными, заботиться о своем здоровье и не находиться долго на палящем солнце.

По словам синоптиков, причиной летнего зноя стала атмосферная циркуляция. К жаре приведет гребень высотного антициклона, который образовал «тепловой купол» и вытянулся к северу и востоку Европы, пуская в регион разогретый тропический воздух. Ожидается сухая, солнечная и очень жаркая погода.

Грядущий зной может побить температурный рекорд 2019 года, когда температура составила плюс 34 градуса. При этом специалисты отмечают, что пиковых значений следует ожидать лишь в городах с плотной застройкой.

Ранее экстремальная жара обрушилась на Европу. Так, в Париже температура достигала плюс 40,9 градуса Цельсия.

