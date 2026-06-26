Москвичам назвали время прихода гроз и жары

Синоптик Позднякова: В начале июля ожидается жаркая погода с дождями

В начале июля в Москве ожидается жаркая погода с температурой выше климатической нормы, но будут идти кратковременные дожди и возможны грозы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В среднем столбик термометра будет находиться на отметке плюс 25 градусов. Погода будет соответствовать второму летнему месяцу, в который выпадает больше всего осадков, — отметила специалист.

Однако в среду, 1 июля, осадков не ожидается. Столбик термометра будет на отметке плюс 24-26 градусов. А вот со 2 по 4 июля ожидаются кратковременные дожди, не исключены грозы. В эти дни ожидается плюс 22-28 градусов.

Ранее жителей Калининграда и области предупредили о повышении температуры до плюс 35-37 градусов Цельсия.