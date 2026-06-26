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Культура
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19:07, 26 июня 2026Культура

Пригожин высказался о борьбе Молдавии с российскими артистами

Иосиф Пригожин назвал неправильным решение Молдавии не пускать российских артистов
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на решение молдавских властей создать список российских артистов, которым не рекомендуется приезжать в страну. Об этом он высказался в интервью ТАСС.

Пригожин назвал неправильным решение министерства культуры Молдавии.

«Это плохо и неправильно. На Западе запрещали русский язык, но он живет даже среди тех, кому запретили выступать на территории РФ. Я не понимаю тех, кто запрещает. Язык запретить невозможно, уничтожить нацию невозможно», — считает он.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал молодых артистов подарить новую жизнь некоторым хитам 1990-х. Он отметил, что будет отлично, если кто-то вновь сделает эти песни популярными.

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