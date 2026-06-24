Пригожин призвал перепеть хиты 90-х

Иосиф Пригожин предложил подарить новую жизнь хитам Андрея Губина и группы «Белый орел»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин призвал молодых артистов подарить новую жизнь некоторым хитам 1990-х. Его слова приводит Общественная служба новостей.

В частности, Пригожин напомнил о композициях группы «Белый орел», которые он считает шикарными. Он отметил, что будет отлично, если кто-то вновь сделает эти песни популярными.

Кроме того, продюсер предложил вернуть на сцену исполнителя хитов «Девушки как звезды» и «Зима-холода» Андрея Губина. «Даже если это не удастся, всегда можно исполнить его легендарные композиции. Хотя они и сегодня звучат свежо и в тему», — заключил Пригожин.

Ранее Андрей Губин объяснил, почему не возвращается на сцену и не возобновляет концерты. Он заявил, что из-за проблем со здоровьем его выступления станут позором.