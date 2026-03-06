Губин назвал причину отказа от возвращения на сцену

Певец Губин: Позор в таком виде работать

Певец Андрей Губин объяснил, почему не возвращается на сцену и не возобновляет концерты. Об этом он рассказал в интервью с Ксенией Собчак. Его слова передает «Царьград».

«Зачем мне позориться? Это позор в таком виде выходить, в таком виде работать. Такая работа не оживит. Если бы я был бы в форме, ты думаешь, я не выступал бы?» — сказал артист.

Пик карьеры Губина пришелся на 90-00-е года. Но затем он исчез. Причина крылась в недуге: левосторонняя прозопалгия, когда лицо корчится от боли, делая жизнь невыносимой, отмечает «Царьград».

Ранее певец признавался, что недавно его состояние начало ухудшаться, даже подъем с кровати ему дается с трудом. «Я даже улыбнуться не могу. Мне даже говорить больно, а уж петь-то тем более. Мне ходить больно. Мне с утра с постели подняться больно», — уточнил он.