11:23, 3 марта 2026Культура

Страдающий от болезни Губин рассказал о проблеме встать с кровати

Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Певец Андрей Губин рассказал о своих проблемах со здоровьем. Интервью со страдающим левосторонней прозопалгией лица артистом опубликовала журналистка Ксения Собчак.

«Я даже улыбнуться не могу. Мне даже говорить больно, а уж петь-то тем более. Мне ходить больно. Мне с утра с постели подняться больно», — признался Губин.

По словам звезды, полтора месяца назад его состояние стало ухудшаться. Он также рассказал о странной рекомендации врачей: «Врачи мне сказали: бери нож и режь там себе все. Для меня поход до магазина — целая история».

Впрочем, исполнитель хитов «Девушки как звезды» и «Зима-холода» отметил, что выздоравливает и работает над улучшением своего состояния. Из-за своего заболевания он не выходил на сцену с начала 2010-х.

Ранее в том же интервью Губин раскритиковал манеру пения вокалиста «Руки вверх!» Сергея Жукова и рассказал о том, как в 1990-х соблазнял молодых поклонниц после концертов.

