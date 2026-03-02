Реклама

16:10, 2 марта 2026Культура

Губин раскрыл схему соблазнения юных поклонниц

Андрей Губин сообщил, что соблазнял молодых фанаток после концертов в 90-х
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец и композитор Андрей Губин рассказал, как в 90-х соблазнял поклонниц после концертов в российских городах. Об этом он сообщил в интервью журналистке Ксении Собчак.

Когда Губин со сцены видел красивую молодую девушку и хотел с ней познакомиться, он уходил за кулисы и обращался к администратору. «Убегаешь за водичкой между песнями и говоришь: "Третий ряд, 18-е место, одета так-то. Спроси, не хочет ли после концерта познакомиться"», — пояснил артист.

Если девушка соглашалась, то ее приглашали вместе отправиться на банкет с представителями администрации города. Певец отметил, что поклонницам, на которых он обращал внимание, обычно было от 18 до 20 лет. «Выпиваем... Ну и соблазняем», — заключил Губин.

Исполнитель подчеркнул, что влюблялся в этих девушек, но уже через несколько дней после очередного концерта испытывал такие же чувства к другим фанаткам. Он заявил, что «закрыл эту тему», когда понял, что делает девушкам больно. Осознание пришло к нему после концерта во Владивостоке, где Губин увидел влюбленную поклонницу, которая ранее провела с ним вечер.

В новом интервью Губин также назвал позором выступление лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Он раскритиковал коллегу за шепелявость и указал на его профнепригодность.

