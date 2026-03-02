Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:16, 2 марта 2026Культура

Андрей Губин назвал популярного певца шепелявым и профнепригодным

Губин раскритиковал Жукова за шепелявость и назвал профнепригодным
Ольга Коровина

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Певец и композитор Андрей Губин назвал позором выступление лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит "Привет, девценки!". Это что, не позор? Это позорище!» — высказался Губин.

Артист подчеркнул, что шепелявость его коллеги указывает на профнепригодность, поскольку нельзя выходить на сцену с таким дефектом речи. Губин указал, что Жуков дал концерт на стадионе «Лужники», собрав десятки тысяч зрителей, несмотря на эту особенность.

«Я не понимаю уровень общества, которое это нормально воспринимает. В 90-х такого не было», — заключил исполнитель хита «Ночь».

Ранее Губин рассказал, что считает себя ужаснейшим человеком. Певец признался, что не может ни с кем жить и строить серьезные отношения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по офису Нетаньяху

    Россияне отказались экономить на кошках

    ЦАХАЛ заявила о гибели руководства разведки Ирана

    Место суицида бизнесмена Джабраилова попало на видео

    Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

    Названа дата оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

    Раскрыты последствия атаки Ирана на один из крупнейших НПЗ в мире

    Собчак назвала Джабраилова талантливым и добрым человеком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok