Андрей Губин назвал популярного певца шепелявым и профнепригодным

Губин раскритиковал Жукова за шепелявость и назвал профнепригодным

Певец и композитор Андрей Губин назвал позором выступление лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова. Об этом он заявил в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Шепелявый Сережа Жуков прыгает по сцене и кричит "Привет, девценки!". Это что, не позор? Это позорище!» — высказался Губин.

Артист подчеркнул, что шепелявость его коллеги указывает на профнепригодность, поскольку нельзя выходить на сцену с таким дефектом речи. Губин указал, что Жуков дал концерт на стадионе «Лужники», собрав десятки тысяч зрителей, несмотря на эту особенность.

«Я не понимаю уровень общества, которое это нормально воспринимает. В 90-х такого не было», — заключил исполнитель хита «Ночь».

Ранее Губин рассказал, что считает себя ужаснейшим человеком. Певец признался, что не может ни с кем жить и строить серьезные отношения.