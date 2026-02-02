Губин назвал себя ужаснейшим человеком

Певец Андрей Губин объяснил, почему он считает себя ужаснейшим человеком

Певец Андрей Губин рассказал о том, почему считает себя «ужаснейшим человеком». Об этом он сообщил в интервью Woman.ru.

Звезда нулевых признался, что не может жить ни с кем вместе и строить серьезные отношения.

«Я встречаюсь, общаюсь, но на серьезные отношения не готов. Невнимательность, бытовые моменты — мне есть, за что ругать себя. Иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы» — заявил автор хита «Мальчик-бродяга».

Также Губин добавил, что подобный период в его жизни уже случался ранее и тогда продлился несколько лет.

Ранее стало известно, что известный российский артист Андрей Губин заступился за певицу Ларису Долину и призвал всех не осуждать ее за историю с квартирой и Полиной Лурье.