Культура
17:25, 2 февраля 2026Культура

Губин назвал себя ужаснейшим человеком

Певец Андрей Губин объяснил, почему он считает себя ужаснейшим человеком
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Певец Андрей Губин рассказал о том, почему считает себя «ужаснейшим человеком». Об этом он сообщил в интервью Woman.ru.

Звезда нулевых признался, что не может жить ни с кем вместе и строить серьезные отношения.

«Я встречаюсь, общаюсь, но на серьезные отношения не готов. Невнимательность, бытовые моменты — мне есть, за что ругать себя. Иногда срываюсь, погружаюсь в те же самые проблемы» — заявил автор хита «Мальчик-бродяга».

Также Губин добавил, что подобный период в его жизни уже случался ранее и тогда продлился несколько лет.

Ранее стало известно, что известный российский артист Андрей Губин заступился за певицу Ларису Долину и призвал всех не осуждать ее за историю с квартирой и Полиной Лурье.

