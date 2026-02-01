Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
07:20, 1 февраля 2026Культура

Известный российский певец заступился за Ларису Долину

Андрей Губин: Лариса Долина не мошенница, она певица
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Известный российский артист Андрей Губин заступился за певицу Ларису Долину и призвал всех не осуждать ее за историю с квартирой и Полиной Лурье. Его слова передает издание Woman.ru.

Губин отметил, что он недавно разговаривал с продюсером Игорем Крутым, и тот сказал, что Долина действительно нарвалась на мошенников и потеряла деньги. Сам же Губин по началу думал, что эта история — рекламный трюк, но оказалось, что нет.

«Не знаю как сложилось все, но я не верю в то, что она продала квартиру и сказала: ''Я тут буду жить''. То есть забрала деньги от Лурье и решила — не отдам. Она не мошенница, а певица», — высказался Губин.

Певец также добавил, что сейчас многие настроены против Долиной и злорадствуют, что она потеряла деньги, но стоит примерить на себя ситуацию, прежде чем кого-осуждать.

«Вы себя поставьте в такую ситуацию, разве над этим можно смеяться?! Но я знаю Долину, это мощная женщина, поверьте мне, она из самых строгих женщин того поколения на нашей эстраде. Ротару, Пугачева, Аллегрова — все в стороне. Она настоящая женщина-вамп, скала! Я знаю ее характер и думаю, что она в состоянии защитить себя», — заключил Губин.

19 января судебные приставы принудительно выселили Долину из квартиры. Позже семья артистки была снята с регистрационного учета, а ключи были переданы Полине Лурье. Однако новая владелица недвижимости готовит еще одно заявление на певицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине начали отключать Starlink, чтобы защититься от дронов. Ограничения могут стать преимуществом для России и навредить ВСУ

    Арктическая столица России снова погрузилась в блэкаут

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Тигр пробрался в центр российского села и утащил с цепи сторожевого пса

    Негативное отношение россиян к Ельцину объяснили

    Предпосылки к сепаратизму в стране НАТО раскрыли

    Россияне назвали самый неудачный сценарий предложения руки и сердца

    Европе посоветовали идеального союзника против США

    Бывшего премьера Украины объявили в розыск в России

    Уничтожение застрявшего британского «Хаски» в зоне СВО попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok