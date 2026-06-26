На 74-м году жизни умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

В пятницу, 26 июня, стало известно о смерти Сергея Иванова — бывшего министра обороны, руководителя администрации президента и основного конкурента Дмитрия Медведева на президентских выборах 2008 года. Иванов также был одним из давних соратников действующего главы государства Владимира Путина. О том, чем был известен политик и как складывалась его карьера, — в материале «Ленты.ру».

О смерти Сергея Иванова днем в пятницу, 26 июня, сообщил Telegram-канал «Единая Лига ВТБ». Политик являлся почетным президентом этой баскетбольной ассоциации.

Иванову было 73 года. Причина его смерти не уточняется. Родным и близким экс-чиновника выразили соболезнования

Также свои соболезнования в связи с кончиной Сергея Иванова выразил президент России Владимир Путин.

Ранние годы

Сергей Иванов родился в 1953 году в Ленинграде. Будущий политик рано потерял отца. Его мать, Кира Григорьевна, работала инженером-оптиком на одном из заводов Северной столицы. С 1960 по 1970 годы Иванов учился в школе № 24, где часть предметов преподавали на английском языке.

В 1975 году окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова (сейчас вузу возвращено историческое название — Санкт-Петербургский государственный университет), в 1976 году — Высшие курсы КГБ СССР в Минске, в 1981 году — Институт КГБ СССР (ныне Академия внешней разведки) в Москве. Во время учебы в университете Иванов, по его словам, побывал в Великобритании по программе студенческого обмена для учебы в Илингском техническом колледже (Лондон).

Сергей Иванов Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Работа в спецслужбах

В 1975 года работал стажером-преподавателем Ленинградского высшего инженерно-морского училища.

Затем был сотрудником управления КГБ СССР по Ленинградской области, где познакомился с будущим президентом России Владимиром Путиным. Иванов рассказывал, что последний был его соседом по кабинету в период работы в ленинградском управлении госбезопасности.

С 1981 по 1998 год работал по линии внешней разведки. За это время побывал в трех длительных зарубежных командировках. По данным журнала «Коммерсантъ Власть», с 1979 по 1983 год был вторым секретарем посольства СССР в Великобритании, затем работал в Финляндии и Кении, а также выезжал в командировки в Швецию. После этого несколько лет работал первым заместителем начальника управления европейской разведки в Службе внешней разведки (СВР), которая была создана в декабре 1991 года на базе Первого главного управления КГБ СССР. В августе 1998 года Иванов стал заместителем директора ФСБ, которым тогда был Путин.

На государственной службе

С ноября 1999-го по март 2001 года Иванов работал секретарем Совета безопасности России, сменив на этом посту Путина. Затем, 28 марта 2001 года, Сергей Иванов был назначен министром обороны. В 2005 году стал вице-премьером, сохранив при этом пост главы военного ведомства. Кстати, Сергей Иванов был одним из первых гражданских министров обороны. Его даже спрашивали о том, почему он не служил в армии.

Я никогда не проходил службу в рядах Вооруженных сил, так как служил в органах безопасности. Но в качестве ознакомления с армейской жизнью один месяц под чужой фамилией и с чужим воинским званием проходил подготовку в одной из воинских частей ВДВ под Псковом Сергей Иванов министр обороны России в 2001-2007 годах

Некоторое время Сергей Иванов наряду с Дмитрием Медведевым считался одним из наиболее вероятных преемников Владимира Путина на президентских выборах 2008 года. Эти предположения усилились после того, как 15 февраля 2007 года Иванов пошел на повышение, став первым вице-премьером и уровнявшись в должностях с Медведевым. Тем не менее, в декабре 2007 года стало известно, что эту гонку все же выиграл Медведев, который сначала был выдвинут кандидатом в президенты от партии власти, а потом, весной 2008 года, победил на выборах.

Министр обороны России Сергей Иванов принимает парад в честь Дня победы на Красной площади в Москве. 9 мая 2005 года Фото: Pawel Kopczynski / Reuters

После избрания Медведева президентом и назначения Путина председателем правительства, Сергей Иванов стал заместителем последнего в Кабмине. На этой должности он проработал с 12 мая 2008 года по 22 декабря 2011 года, курируя вопросы промышленности, в том числе оборонной и атомной, транспорта, связи, науки и другие.

Глава администрации президента и последние годы

Еще до возвращения Путина в Кремль Сергей Иванов был назначен руководителем Администрации президента. Это произошло в декабре 2011 года. После вступления Путина в должность президента в мае 2012-го Иванов сохранил пост и занимал его до августа 2016 года.

В августе 2016-го Иванов был освобожден от должности руководителя администрации главы государства. Как заявил тогда президент, Иванов сам попросил перевести его на другой участок работы и рекомендовал в свои сменщики Антона Вайно.

12 августа 2016 года глава государства назначил Сергея Иванова специальным представителем президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта (руководящая должность в структуре Администрации президента).

В феврале 2026 года Иванов по собственному желанию оставил этот пост

Сергей Иванов — генерал-полковник запаса, действительный государственный советник I класса, был председателем попечительского совета Российского военно-исторического общества, а также почетным президентом баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Среди государственных наград Сергея Иванова все степени ордена «За заслуги перед Отечеством», а также ордена «За личное мужество» (1989), Красной звезды, Почета, «За военные заслуги», Александра Невского, медали П. А. Столыпина I (2026) и II (2011) степени. Был отмечен Почетной грамотой правительства России (2008).

Сергей Иванов на параде в честь Дня победы на Красной площади в Москве. 24 июня 2020 года Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Каким запомнили Иванова

Сергей Иванов прожил достойную жизнь и оставил заметный след в истории страны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Политик заслуженно пользовался высоким авторитетом и глубоким уважением среди коллег, отметила она.

«Сергей Борисович прошел свой жизненный путь достойно, оставив заметный след в истории России, которой был всецело предан. Мы будем помнить его как настоящего патриота, надежного товарища и друга. Светлая и добрая ему память», — сказала Матвиенко.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин отметил вклад Иванова в укрепление обороноспособности страны, развитие системы государственного управления и продвижение экологической повестки

«Его отличали высокий профессионализм, стратегическое мышление и исключительная преданность делу. Он неизменно демонстрировал умение принимать взвешенные решения в самых сложных ситуациях, сочетая твердость позиции с готовностью к конструктивному диалогу», — заявил Бастрыкин.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, который так же как и Иванов в прошлом занимал пост министра обороны, заявил, что Иванов «был выдающимся государственным деятелем, настоящим патриотом и человеком, посвятившим свою жизнь служению Отечеству».

Мы навсегда сохраним о нем светлую память как о мудром руководителе государственного масштаба, надежном товарище, настоящем офицере, человеке несгибаемой воли Сергей Шойгу секретарь Совбеза России

При этом политологи отмечают важную роль, которую Иванов неизменно играл в системе принятия ключевых решений в стране на протяжении последних более чем 25 лет.

«Его биография — это не просто карьера крупного чиновника. Это карта развилок российской политики, — порассуждал политолог Илья Гращенков. — Секретарь Совбеза, министр обороны, вице-премьер, глава администрации президента, спецпредставитель президента — на каждом этапе Иванов был не статистом, а человеком из внутреннего круга принятия решений».

Коллега Гращенкова политолог Евгений Минченко также отметил сильные профессиональные и человеческие качества Сергея Иванова.

«Это был очень образованный, интеллигентный человек, очень сильный аналитик, очень обаятельный, эмпатичный и, на мой взгляд, действительно настоящий русский офицер, человек, который вполне мог бы стать и президентом России», — констатировал Минченко.