Tiffany & Co. посвятила украшения эмблеме французской короны

Американская ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. выпустила коллекцию Fleur de Lis. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 21 июля.

Дизайн новых украшений — закрытых и разомкнутых браслетов, а также подвесок из белого или розового золота либо платины — навеян геральдическим изображением лилии — эмблемы французской короны и отсылает к характерному дизайну популярных подвесок марки в форме ключа.

Фото: пресс-служба Tiffany & Co. 1 /5

Компания Tiffany & Co. основана в 1837 году в США. Производит украшения, часы и предметы интерьера. СЕО компании в июле 2017 года назначен Алессандро Больоло, а ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф. В июле 2017 года было объявлено, что Tiffany & Сo. выпустит первый аромат совместно с парфюмерной компанией Coty.

