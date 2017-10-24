Россиянкам предложили часы за миллион рублей с бриллиантовой заводной головкой

Ювелирно-часовая компания Tiffany & Co. представила новую коллекцию часов для женщин Tiffany Metro. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 24 октября.

Модели в 34-миллиметровых или 28-миллиметровых корпусах из золота или стали оснащены заводными головками с бриллиантами круглой огранки и имеют индивидуальный серийный номер. Часы с циферблатами разных цветов (голубого, синего, розового, белого, оттенка бургундского) снабжены металлическими браслетами либо ремешками из кожи аллигатора под цвет циферблата. На некоторых моделях часовые метки выполнены из бриллиантов.

Фото: Tiffany & Co.

Модель в 28-миллиметровом корпусе из розового золота на ремешке из кожи аллигатора стоит 922 тысячи рублей. Подобная 34-миллиметровая модель обойдется уже в 1,23 миллиона рублей.

«Наша часовая история берет свое начало в Швейцарии, в Женеве в 1847 году, — прокомментировал Никола Андреатта, вице-президент и генеральный директор Tiffany & Co Swiss Watches. — Сегодня мы продолжаем часовые традиции, представляя модель Tiffany Metro, секрет красоты которой заключается в использовании бриллиантов Tiffany, обладающих безупречным качеством».

Компания Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф.

В октябре 2017 года компания представила новую коллекцию аксессуаров для дома: жестяные банки, контейнеры, стаканы фирменного бирюзового цвета с логотипом компании, соломинки для напитков, покрытые золотом, деревянные линейки и кожаные ракетки для пинг-понга.