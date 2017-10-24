Tiffany & Co. выпустила жестяные банки и соломинки из золота

Американская ювелирно-часовая марка Tiffany & Co. представила новую коллекцию аксессуаров для дома. Об этом сообщает HypeBae.

В линейку вошли жестяные банки, контейнеры, стаканы фирменного цвета с логотипом компании, соломинки для напитков, покрытые золотом, деревянные линейки различных форм и кожаные ракетки для пинг-понга. Стоимость товаров пока неизвестна. Коллекцию появится на сайте интернет-магазина марки 1 ноября.

Фото: Tiffany & Co. 1 /3

В сентябре сообщалось, что Tiffany & Co. открыла в Петровском пассаже выставку украшений и арт-объектов из архива компании. Экспозиция была разделена на две части — «Бриллиантовые акценты» (украшения и предметы с бриллиантами) и «За гранью» (бриллианты с необычными и старинными огранками).

Компания Tiffany основана в 1837 году в США. Под этим брендом производятся не только украшения, но и часы, а также предметы интерьера. Ювелирное направление марки с 2014 года возглавляет директор по дизайну Франческа Амфитеатроф.