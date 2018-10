Tiffany & Co. показал фантазии на тему времен года

Американский ювелирный дом Tiffany & Co. представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства Blue Book 2018 под названием The Four Seasons of Tiffany («Времена года Tiffany»). Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы дома во вторник, 2 октября.

Коллекция построена вокруг пяти тем: зима, весна, лето, осень и теория цвета. Источником вдохновения стала природа — флора и фауна. «Коллекция Tiffany Blue Book служит лабораторией для разработки новаторских идей, которые позднее находят свое воплощение в новых коллекциях, — прокомментировал Рид Кракофф, креативный директор Tiffany & Co.— Здесь берут начало наши самые прогрессивные, экспериментальные и инновационные идеи».

Для имитации природных явлений ювелирам пришлось разработать новые решения. Так, иллюзию льда создается благодаря тому, что кажды бриллиант закреплен в крапаны особой зубчатой формы, имитирующей айсберг. «Ледяное» колье украшают 237 бриллиантов разной огранки общим весом 91 карат.

Фото: Tiffany & Co. 1 /11

В теме весны также обыгрываются разные огранки — от классических до фантазийных. Стилизованные соцветия гортензии из бриллиантов и сапфиров, турмалинов и танзанитов разных оттенков, создающих эффект «омбре». Летняя тема вдохновлена «танковой» цепью Tiffany 1940-х годов, которую дополняют стилизованные мотыльки с бриллиантовыми крылышками — сложенными либо расправленными в «полете». Центр осенней части коллекции — платиновое колье с бриллиантами и оранжевой жемчужиной Мело весом более 109 карат.

Компания Tiffany основана в 1837 году в США, выпускает украшения, часы, аксессуары, предметы интерьера, парфюмерию. Креативный директор Рид Кракофф был приглашен в компанию летом 2016 года. Свою первую ювелирную коллекцию для Tiffany & Co. под названием Paper Flowers он представил летом 2018 года. Коллекция состояла из 42 украшений: 12 предметов категории high jewelry и 30 предметов категории fine jewelry.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!